Контрабанда товаров на 3 млн леев: арестованы шестеро, в том числе двое полицейских (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Таможенной службы и прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержали 6 человек, в том числе 2 сотрудников подразделений МВД, которые входили в преступную группу, занимавшуюся контрабандой потребительских товаров в крупных размерах. В результате нескольких обысков был изъят товар без документов о происхождении на сумму около 3 млн леев.

Согласно материалам уголовного дела, один из сотрудников Пограничной службы помогал тайному ввозу на территорию Республики Молдова товаров, приобретённых на рынке в Бухаресте. Впоследствии товары прятались в населённых пунктах вблизи пунктов пересечения границы, а затем поставлялись на столичные рынки мелкими партиями и под присмотром патрульных.

Члены преступной сети были пойманы с поличным утром 29 августа в результате засады, организованной на таможенном посту “Леушены”, который должен был пересечь микроавтобус с контрабандным грузом. Сразу же после задержания было проведено 13 обысков в домах задержанных, на складах и коммерческих точках, где были изъяты крупные партии товаров без документов о происхождении.

Обвиняемым грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Расследования с целью установления обстоятельств преступления и выявления всех лиц, причастных к схеме контрабанды, продолжаются.