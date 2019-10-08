Контрабанда, поддельные права и “зелёные карты”: какие нарушения зафиксированы на севере страны

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Товары без сопроводительных документов, три “зелёные карты” и поддельные водительские права были обнаружены пограничниками. Акты о нарушениях составлены на имена четырёх граждан Украины и двух граждан Молдовы.

Первый инцидент был зарегистрирован в Бричанском районе. Мобильные бригады Пограничной полиции задержали автомобиль Ford Transit с молдавскими регистрационными номерами и двоих человек: гражданина Украины и жителя села Гримэнкэуць. В результате проверки были обнаружены три мешка с семенами и пять тысяч саженцев роз. Товар должен был поступить на продажу на территории Украины.

На имя гражданина Украины было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере до 750 условных единиц, неоплачиваемые работы в пользу общества от 150 до 200 часов или до 2 лет тюрьмы.

На контрольно-пропускном пункте “Липканы-Рэдэуць” были остановлены автомобили Toyota RAV4, Mercedes Sprinter, Opel Vivaro, зарегистрированные в Великобритании. За рулём находились граждане Украины. Сотрудники Пограничной полиции обнаружили признаки фальсификации в автомобильных страховках “зелёная карта”, представленных водителями. Все трое сообщили, что не знали о нарушениях.

Также в пункте пропуска “Атаки” был задержан 25-летний молдаванин с поддельными водительскими правами, которые были выданы российскими властями. Документ был передан на экспертизу, ведётся разбирательство.