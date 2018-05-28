Контрабанда орехов обернулась для трех жителей Каушан тюрьмой

Контрабанда орехов обернулась для трех жителей Каушан тюрьмой

По три года лишения свободы получили трое жителей Каушан за контрабанду грецких орехов в особо крупных размерах. Инцидент произошел в конце 2016 года, а орехи были ввезены на территорию нашей страны путем контрабанды через приднестровский регион. 

Согласно сообщению для прессы, орехи из Украины были незаконно ввезены в страну и складированы в Тирасполе. Впоследствии мужчины загрузили товар в автомобиль марки “Mercedes Sprinter”, и, избежав прохождения внутреннего КПП, попытались перевезти орехи в Каушаны, чтобы впоследствии продать их.

Помимо уголовного заключения задействованных в преступлении лиц, было принято решение конфисковать использованный ими транспорт, а также денежные средства в размере 800 921 леев, что равнозначно стоимости ввезенных в Молдову орехов. Решение может быть обжаловано.

 

 

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