Контрабанда одежды на 3 миллиона леев: дело членов преступной группы передано в суд

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) 29 ноября объявила о передаче в суд дела четырёх человек, среди которых – сотрудник Пограничной службы, обвиняемых в контрабанде товаров через пункт “Леушены-Албица”.

Правоохранители добыли убедительные доказательства того, что в период с 2018 года по август 2019 года члены ОПГ ввозили в страну без выплаты пошлин партии одежды, закупленной на рынке в Бухаресте. Общая стоимость контрабандных товаров оценивается в 3 млн леев.

Члены преступной группы были задержаны с поличным в августе текущего года во время провоза через таможенный пункт “Леушены” товаров на сумму более 1 000 000 леев. После задержания по требованию прокуратуры на имена нарушителей был выписан запрет на выезд из страны, а теперь их дело попало в суд.

В совершении преступления обвиняются мужчины в возрасте от 30 до 35 лет. Трое из них – жители Кишинёва, а один – житель Леушен. Если их вина будет доказана в суде, им грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет с конфискацией контрабандных товаров.