Контрабанда на миллион: задержаны члены ОПГ, нелегально ввозившие товары через “зелёный коридор” на границе (ФОТО, ВИДЕО)

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Сотрудники Таможенной службы и прокуратуры разоблачили деятельность преступной группировки, специализирующейся на контрабанде потребительских товаров, незаконно ввезённых в страну через “зелёный коридор” на молдо-украинской границе. Задержанным в возрасте от 23 до 35 лет грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Преступная деятельность подозреваемых была разоблачена в ходе обыска, проведённого на складе, принадлежащего организатору группы. В результате было обнаружено множество мешков, сумок и коробок с различными товарами, главным образом, с одеждой и обувью. Среди изъятого также находились рыболовные принадлежности и фитосанитарные продукты, которые, согласно действующему законодательству, могут ввозиться только на основании специальных разрешений.

Согласно имеющейся информации, контрабандные товары закупались на Украине и ввозились в страну через “зелёный коридор” у села Ларга. Впоследствии их перенаправляли в Единцы, Бельцы и Кишинёв.

Стоимость обнаруженных в ходе обыска товаров превышает 1,1 млн леев. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.