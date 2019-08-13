Контрабанда на границе: таможенники изъяли монеты, оборудование, одежду и обувь на сотни тысяч леев (ФОТО)

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Сотрудники Таможенной службы пресекли пять попыток незаконного оборота товаров, стоимость которых оценивается более чем в 800 тысяч леев.

В трёх случаях товары были обнаружены мобильными бригадами Таможенной службы. В результате оперативных действий были задержаны одежда, обувь и другие потребительские товары на сумму более 600 тыс. леев, которые были привезены из Украины и Турции без документов о происхождении или каких-либо иных подтверждающих документов.

В другом случае правоохранители изъяли 12 монет, изготовленных из металла, похожего на золото. Монеты, датируемые 1863-1935 гг., были обнаружены в столичном аэропорту в багаже ​​пассажира рейса “Кишинёв-Стамбул”. Ценности изъяли и передали для экспертизы в Национальный музей истории Молдовы.

Еще одна попытка контрабанды была пресечена на КПП “Леушены”. В автобусе, следовавшем из Германии, таможенники обнаружили медицинское оборудование и аксессуары на сумму около 200 тысяч леев.

Все случаи расследуют органы правопорядка.