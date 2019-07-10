Контрабанда на десятки тысяч леев была изъята таможенниками (ФОТО)

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Лекарственные растения неизвестного происхождения, одежда и другие товары широкого пользования, стоимость которых составляет десятки тысяч леев, были обнаружены мобильными бригадами Таможенной службы.

По данным пресс-службы ведомства, всего за несколько часов таможенникам удалось предотвратить три попытки незаконного провоза товаров благодаря фильтрам, установленным на юге страны. Первый случай был зарегистрирован в селе Юрьевка Чимишлийского района. Там мобильные бригады поймали гражданина Украины, который перевозил 50 кг сухих лекарственных растений без документов о происхождении.

Ещё два случая были зафиксированы несколько часов назад. Таможенники обнаружили 400 предметов одежды. Водитель, который перевозил товар, не смог предъявить документы о происхождении.

Партии контрабанды, стоимость которых составляет десятки тысяч леев, были изъяты. Нарушителям грозят санкции.