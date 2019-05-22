Контрабанда на более чем полмиллиона леев была задержана таможенниками: водитель пытался сбежать (ФОТО, ВИДЕО)

Контрабанда на более чем полмиллиона леев была задержана таможенниками: водитель пытался сбежать (ФОТО, ВИДЕО)

Житель муниципия Кишинёв обвиняется в незаконном обороте товаров широкого потребления. Он был задержан сотрудниками мобильных команд Таможенной службы. Предполагается, что мужчина закупал товар на рынке «7 км» в Одессе и ввозил его через приднестровский регион в обход постов внутреннего таможенного контроля.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, незаконная деятельность мужчины была выявлена благодаря фильтрам мобильных команд. В связи с тем, что мужчина пытался сбежать от таможенников, кроме незаконного оборота товаров ему инкриминируется неповиновение законному распоряжению сотрудника Таможенной службы.

Мужчину задержали у въезда в Кишинёв после того, как его несколько километров преследовали. Согласно полученным данным, таможенники приказали водителю остановиться, а он напротив ускорил движение, пытаясь скрыться. Более того, обгоняя машины, он создавал на дороге аварийные ситуации. В итоге таможенникам удалось остановить правонарушителя.

В результате проверки в автомобиле было обнаружено 2 837 предметов одежды, 633 пары обуви, 120 часов, ювелирные изделия и ремни без каких-либо документов о происхождении. Большая часть вещей отмечена товарными знаками известных брендов, поэтому специалистам предстоит проверить их подлинность. Стоимость задержанной партии превышает 500 000 леев.

По данному факту ведётся расследование.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md