Контрабанда на более чем полмиллиона леев была задержана таможенниками: водитель пытался сбежать (ФОТО, ВИДЕО)

0

Житель муниципия Кишинёв обвиняется в незаконном обороте товаров широкого потребления. Он был задержан сотрудниками мобильных команд Таможенной службы. Предполагается, что мужчина закупал товар на рынке «7 км» в Одессе и ввозил его через приднестровский регион в обход постов внутреннего таможенного контроля.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, незаконная деятельность мужчины была выявлена благодаря фильтрам мобильных команд. В связи с тем, что мужчина пытался сбежать от таможенников, кроме незаконного оборота товаров ему инкриминируется неповиновение законному распоряжению сотрудника Таможенной службы.

Мужчину задержали у въезда в Кишинёв после того, как его несколько километров преследовали. Согласно полученным данным, таможенники приказали водителю остановиться, а он напротив ускорил движение, пытаясь скрыться. Более того, обгоняя машины, он создавал на дороге аварийные ситуации. В итоге таможенникам удалось остановить правонарушителя.

В результате проверки в автомобиле было обнаружено 2 837 предметов одежды, 633 пары обуви, 120 часов, ювелирные изделия и ремни без каких-либо документов о происхождении. Большая часть вещей отмечена товарными знаками известных брендов, поэтому специалистам предстоит проверить их подлинность. Стоимость задержанной партии превышает 500 000 леев.

По данному факту ведётся расследование.