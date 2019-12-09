Контрабанда мёда на 4,5 млн леев: подсудимым грозит 10 лет тюрьмы

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) направила в суд уголовное дело в связи с контрабандным вывозом 105 425 кг меда на общую сумму 4 644 735 леев в течение 2016-2018 гг.

Согласно материалам дела, обвиняемые подделали документы о закупках, касающиеся количества товара и лица, у которого был приобретён товар. Они указали в документах граждан, которые в то время не находились в стране, а некоторые документы о закупках предоставляли повторно. Было установлено, что посредством мошеннических действий злоумышленники получали сертификаты происхождения и впоследствии экспортировали мёд в страны Европейского Союза.

Так, прокуроры отправили на скамью подсудимых коммерческого директора компании, администратора и ещё одно юридическое лицо. Согласно закону, подобные правонарушения наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере до 550 000 леев, с лишением права осуществлять определённую деятельность или с ликвидацией юридического лица.