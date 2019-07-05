Контрабанда брендовой одежды и сигарет задержана сотрудниками таможни (ФОТО)

Контрабанда брендовой одежды и сигарет задержана сотрудниками таможни (ФОТО)

Около 300 единиц одежды для женщин и детей с указанием известного европейского бренда обнаружили мобильные бригады Таможенной службы.

На выезде из села Корлатены Рышканского района таможенники остановили автомобиль, который использовался для незаконной перевозки товаров. В багажнике правоохранители обнаружили партию новой одежды стоимостью в десятки тысяч леев без документов о происхождении.

Немногим позже сотрудники таможни в пункте пропуска “Кагул” нашли и около 6 000 сигарет, спрятанных в личном багаже ​​и посылках.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.

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