Контрабанда брендовой одежды и сигарет задержана сотрудниками таможни (ФОТО)

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Около 300 единиц одежды для женщин и детей с указанием известного европейского бренда обнаружили мобильные бригады Таможенной службы.

На выезде из села Корлатены Рышканского района таможенники остановили автомобиль, который использовался для незаконной перевозки товаров. В багажнике правоохранители обнаружили партию новой одежды стоимостью в десятки тысяч леев без документов о происхождении.

Немногим позже сотрудники таможни в пункте пропуска “Кагул” нашли и около 6 000 сигарет, спрятанных в личном багаже ​​и посылках.

Обстоятельства всех инцидентов выясняются.