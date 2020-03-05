Консульства Молдовы в Милане и Падуе временно прекращают работу

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По сообщению пресс-службы Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в Италии (регионы Ломбардия, Венето и Эмилия-Романья), два молдавских консульства временно приостанавливают свою деятельность.

С 5 по 15 марта в Милане и Падуе не будут оказываться консульские услуги, сообщает moldpres.md. Данный период может быть продлён по усмотрению итальянских властей.

Деятельность консульств приостановлена из-за мер предосторожности в контексте ежедневного массового посещения консульских отделений гражданами. В неотложных ситуациях граждане Республики Молдова смогут обратиться в учреждения, заранее позвонив по номерам экстренных служб:

Консульство в Милане: +39 3206108989

Консульство в Падуе: +39 3805905331.