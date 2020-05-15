Консульский отдел посольства России в Молдове частично возобновляет приём граждан

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Консульский отдел Посольства Российской Федерации в Республике Молдова сообщает, что с 18 мая в Кишиневе частично возобновится прием граждан по вопросам получения готовых загранпаспортов, дата выдачи которых была назначена до 12 мая, за исключением подавших заявление в Тирасполе ввиду пока не отмененного чрезвычайного положения в регионе.

О готовности паспорта можно уточнить по электронной почте consrus@mtc.md, указав свои ФИО, дату рождения, тип паспорта – обычный или биометрический. Также возобновляется прием по вопросам ЗАГС и выдачи свидетельств на возвращение (СНВ) в Россию. Получение паспортов будет осуществляться с понедельника по пятницу с 9:30 до 12:30 и с 14:30 до 16:30, в порядке живой очереди.

По вопросам ЗАГС и СНВ прием будет осуществляться в соответствии с ранее действовавшим графиком работы. Подача документов на оформление новых з/п, прием по вопросам гражданства, нотариата, РВП, визовым вопросам, выдача справок (справки о несудимости, пенсионные документы) пока не возобновляются.

Обязательное условие получения государственных услуг – наличие защитной маски, перчаток, отсутствие высокой температуры (выше 37 градусов), строгое соблюдение социальной дистанции (2 метра), обработка рук антисептиком. Не будет допускаться одновременное присутствие более 4 человек в помещении. Нарушение вышеуказанных требований влечет за собой отказ в предоставлении госуслуг.

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