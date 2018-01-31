Консульские услуги в посольстве Румынии отныне можно будет получить только по предварительной записи

Нововведение вступит в силу с 5 февраля.
Таким образом, все услуги в Консульском отделе Посольства Румынии в РМ будут предоставляться только по предварительной записи. По словам представителей посольства, изменения направлены на дополнение процесса реформ, а также на совершенствование системы записи.
Попасть на прием, можно записавшись посредством портала www.econsulat.ro.
Чтобы подать документы на визу, необходимо записаться на сайте www.eviza.ro.
Запись на все консульские услуги является бесплатной.
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