Консульские услуги в посольстве Румынии отныне можно будет получить только по предварительной записи

Нововведение вступит в силу с 5 февраля.

Таким образом, все услуги в Консульском отделе Посольства Румынии в РМ будут предоставляться только по предварительной записи. По словам представителей посольства, изменения направлены на дополнение процесса реформ, а также на совершенствование системы записи.

Попасть на прием, можно записавшись посредством портала www.econsulat.ro.

Чтобы подать документы на визу, необходимо записаться на сайте www.eviza.ro.

Запись на все консульские услуги является бесплатной.