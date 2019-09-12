Конституционный суд утвердил мандаты двух новых депутатов ПСРМ

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В четверг, 12 сентября, Конституционный суд РМ утвердил мандаты двух депутатов по спискам Партии социалистов. Это Алла Дарованная и Анатолий Лабунец.

Решение о признании их мандатов КС является окончательным, вступает в силу с момента принятия и публикуется в “Официальном мониторе”.

Напомним, Алла Дарованная и Анатолий Лабунец заменят в законодательном органе страны Виктора Гайчука и Владимира Цуркана. Гайчук ранее стал советником президента, а Владимир Цуркан – председателем Конституционного суда.