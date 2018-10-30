Конституционный суд счел законным недопуск невакцинированных детей в школы

Конституционный суд счел законным недопуск невакцинированных детей в школы

Соответствующий вердикт был вынесен сегодня, 30 октября, в ответ на запрос депутатов Партии социалистов. 

В заключении Конституционного суда, в частности, говорится о том, что положения молдавских нормативных актов, предусматривающие, что невакцинированные дети не должны быть допущены к занятиям в учебных заведениях страны, являются конституционными. Решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

Вердикт судей КС возмутил юриста ПСРМ Фадея Нагачевского. Он призвал родителей, чьим детям было отказано в посещении учебных заведений, обращаться в ЕСПЧ.

Ранее социалисты обратились в КС с требованием отменить норму закона, предусматривающую, что непривитые дети не должны быть допущены к учебе.

 

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