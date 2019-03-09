Конституционный суд признал результаты выборов и утвердил мандаты депутатов

Конституционный суд признал результаты выборов и утвердил мандаты депутатов

Решение было обнародовано несколько минут назад.

Конституционный суд признал результаты выборов от 24 февраля 2019 года как по общенациональному, так и по одномандатным округам, а также утвердил мандаты избранных по итогам голосования депутатов. Таким образом, у Партии социалистов будет самая большая фракция в новом парламенте – 35 депутатов. 30 мандатов будет у демократов, 26 мандатов – у блока “Акум”, 7 мандатов – у партии “Шор”. Оставшиеся 3 мандата достались независимым депутатам.

Вердикт КС будет направлен парламенту и ЦИК. Решение Конституционного суда является окончательным, не подлежит обжалованию, вступает в силу с момента принятия и публикуется в “Мониторул офичиал”.

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