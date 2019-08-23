Конституционный суд признал действительными мандаты трех депутатов

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Конституционный суд признал сегодня действительными мандаты трех резервных кандидатов в депутаты по спискам ДПМ, блока «АКУМ» и партии «Шор».

На первом заседании нового состава Конституционного суда были рассмотрены два обращения Центральной избирательной комиссии о признании действительными депутатских мандатов. Так, судьи КС признали действительными мандаты резервных кандидатов в депутаты: Руксанды Главан из списка Демократической партии, Сергея Катаранчука из списка избирательного блока «АКУМ» и Игоря Химича из списка партии «Шор».

Депутатские кресла освободились после того, как 26 июля законодательный орган принял к сведению заявления об отставке депутата ДПМ Отилии Дрэгуцану, депутата от избирательного блока «АКУМ» Лилианы Николаеску-Онофрей и депутата от партии «Шор» Марии Албот, пишет moldpres.md.