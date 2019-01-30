Конституционный суд оправдал правительство, лишившее права голоса сотни тысяч молдаван за рубежом

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Конституционный суд Молдовы встал на сторону кабинета министров страны, решившего открыть всего 11 избирательных участков на территории Российской Федерации на предстоящих парламентских выборах. Вчера КС отклонил требование социалистов отменить данное решение, посчитав его необоснованным.

Свой вердикт Конституционный суд мотивировал тем, что правительство принимало решение об открытии участков за границей в строгом соответствии с действующим законодательством. Кроме того, по мнению судей КС, кабинет министров не только не ограничивает тем самым граждан в их праве на голосовании, но и, напротив, предпринимает возможности для осуществления их воли за пределами страны. Вердикт Конституционного суда является окончательным и не может быть оспорен.

Напомним, 22 января депутаты ПСРМ потребовали от КС отменить принятое правительством решение о количестве избирательных участков за границей, которое они считают дискриминационным.

– Произошла грубая дискриминация этих граждан, которых практически лишили права голосовать. В Европе и США позволят проголосовать практически половине миллиона граждан, то есть, 100% живущих там молдаван. В то же время 500 тысяч наших граждан в России были лишены этого права. Это значит, что проголосовать смогут только около 50 тысяч молдаван или всего 10%. Это двойные стандарты правительства, политическое и даже геополитическое решение. Власть считает, что наши граждане в России не заслуживают права голосовать, потому что у них другое политическое видение и это не избиратели правящих партий, – отмечал тогда депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Дискриминацией назвал принятое решение и президент страны Игорь Додон.