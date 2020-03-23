Константин Москович записал трогательный ролик с призывом оставаться дома (ВИДЕО)

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Народный артист Республики Молдова, наист, композитор Константин Москович поддержал информационную кампанию по предотвращению распространения COVID-19 под названием «Остаёмся дома», запущенную примарией Кишинёва.

Он записал эмоциональный ролик, в котором призвал людей позаботиться о людях третьего возраста, так как они больше всех подвержены риску заражения коронавирусом.

– Я очень переживаю за наших пожилых людей. Многие живут одни, им приходится сейчас ходить в магазин, на почту, стоять в очередях, ездить в общественном транспорте. А это очень опасно. Прошу вас, обязательно соблюдайте дистанцию, сами ни к кому не подходите и другим не разрешайте приближаться к вам. Поймите, что вы находитесь в группе риска! Сегодня для вас дистанция – это вопрос жизни и смерти, – подчеркнул Москович.

Народный артист отметил, что в стране ввели карантин и делают всё, чтобы остановить распространение вируса и спасти жизни пожилых людей.

– Поймите, что эти меры – это забота о вас. Поэтому найдите в себе силы, сделайте всё возможное, чтобы оставаться дома, – призвал он.

Напомним, что в рамках информационной кампании примарии видеоролик с призывом оставаться дома записала и популярная группа SunStroke Project. Известный врач-педиатр Евгений Комаровский привёл в пример “антивирусный” клип молдавских исполнителей.

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