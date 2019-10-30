Константин Харет: Ион Чебан сможет сделать так, чтобы наш город снова расцвел (ВИДЕО)

Константин Харет: Ион Чебан сможет сделать так, чтобы наш город снова расцвел (ВИДЕО)

В это воскресенье, 3 ноября, состоится второй тур выборов примара муниципия Кишинёв. В связи с этим директор Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова Константин Харет записал видеоролик с призывом для всех кишинёвцев.

– Я уверен, что нашему городу нужен надёжный человек, хозяин, и поэтому я буду голосовать за Иона Чебана. Я верю ему, я верю в то, что он сможет сделать, чтобы наш город расцвёл заново. У меня двое сыновей, и я хочу, чтобы они когда-нибудь сказали своим детям или внукам о том, что в нужный момент мы сделали правильный выбор. Дорогие друзья, я призываю вас проголосовать за Иона Чебана! – заявил Константин Харет.

Напомним, что во втором туре выборов за пост столичного градоначальника поборются социалист Ион Чебан и представитель блока «АКУМ» Андрей Нэстасе.

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