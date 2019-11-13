Консервы и вино стали добычей трёх воров, обокравших жителя Дубоссар

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На территорию частного домовладения, принадлежащего 48-летнему жителю Дубоссар, за одну ночь злоумышленники наведывались дважды. Сначала незваных гостей спугнул сам хозяин – он услышал шум во дворе и включил свет в доме. Подождав, пока мужчина снова уснёт, приятели пошли на дело. Проникнув в подвальное помещение, они похитили домашнюю консервацию и вино.

По данным mvdpmr.org, сотрудники милиции по горячим следам установили и задержали подозреваемых: двоих 19-летних дубоссарцев и 24-летнего жителя села Дзержинское. Все трое находились дома у одного из участников ночной кражи. Здесь же была обнаружена и изъята часть похищенного – то, что сообщники ещё не успели выпить и съесть.

По заявлению потерпевшего возбуждено уголовное дело. За кражу, совершённую группой лиц с незаконным проникновением в помещение, подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы.