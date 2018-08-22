Коноплю на 40 тысяч леев обнаружили в двух пригородах Кишинева (ВИДЕО)

Запущенная Генеральным инспекторатом полиции операция «Мак-2018», направленная на обнаружение плантаций конопли и причастных к ее выращиванию лиц, идёт полным ходом.

В частности, 17 августа полицейские столичного сектора Чеканы провели специальные мероприятия в рамках операции в коммунах Будешть и Бубуечь, где обнаружили 255 кустов конопли. Она была изъята для проведения экспертизы. В настоящее время проводятся действия для установления личностей людей, выращивавших растения.

Как отмечает столичная полиция, если бы последним удалось сбыть товар, их заработок мог бы составить более 40 тысяч леев. Согласно действующему законодательству, причастным грозит штраф от 20 тысяч до 35 тысяч леев, до 150 часов общественных работ или до года тюрьмы.