Коноплю и растительную массу со специфическим запахом изъяли во время обысков в Гагаузии (ФОТО)

28 сентября сотрудниками ИП Комрат были проведены два санкционированных обыска, направленных на выявление и предотвращение ряда правонарушений.

В первом случае было найдено 2 зеленых куста, похожих на коноплю, и 1 бумажный сверток с сухой измельченной растительной массой зеленого цвета. Во втором случае было обнаружено 2 бумажных свертка и 1 пластиковый коробок для сбора анализов, в которых также находилась сухая измельченная растительная масса зеленого цвета со специфическим запахом.

Изъятая растительная масса была направлена в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз «Юг» ГИП МВД РМ для проведения физико-химической экспертизы, по результатам которой решится вопрос о квалификации преступления и вины выше причастных граждан.