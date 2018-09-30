Коноплю и растительную массу со специфическим запахом изъяли во время обысков в Гагаузии (ФОТО)

Коноплю и растительную массу со специфическим запахом изъяли во время обысков в Гагаузии (ФОТО)

28 сентября  сотрудниками ИП Комрат были проведены два санкционированных обыска, направленных на выявление и предотвращение ряда правонарушений. 

В первом случае было найдено 2 зеленых куста, похожих на коноплю, и 1 бумажный сверток с сухой измельченной растительной массой зеленого цвета. Во втором случае было обнаружено 2 бумажных свертка  и 1 пластиковый коробок для сбора анализов, в которых также находилась сухая измельченная растительная масса зеленого цвета со специфическим запахом.

Изъятая растительная масса была направлена в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз «Юг» ГИП МВД РМ для проведения физико-химической экспертизы, по результатам которой решится вопрос о квалификации преступления и вины выше причастных граждан.

 

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