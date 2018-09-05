Коноплю и подозрительные бумажные свертки нашли во время обысков в Чок-Майдане (ФОТО)

4 сентября в селе Чок-Майдан Комратского района сотрудниками отдела по координированию розыскной деятельности УП АТО Гагаузия совместно с сотрудниками ИП Комрат были проведены два санкционированных обыска, направленных на выявление и предотвращение ряда правонарушений.

В первом случае было обнаружено 6 культивированных кустов, похожих на коноплю, а также полиэтиленовый пакет и несколько бумажных свертков, в которых находились семена серо-коричного цвета натурального происхождения и сухая измельченная растительная масса зеленого цвета со специфическим запахом. Во втором случае было найдено 2 зеленых и 7 сухих кустов, похожих на коноплю. Изъятая растительная масса была направлена в Центр технико-криминалистических и судебных экспертиз «Юг» ГИП МВД РМ для проведения физико-химической экспертизы, по результатам которой решится вопрос о квалификации преступления и вины причастных граждан.

Управление полиции АТО Гагаузия призывает жителей Республики Молдова проявлять гражданскую ответственность и сообщать в полицию по телефону 112 обо всех фактах незаконного выращивания и реализации наркотиков, а также обнаружении растений, содержащих наркотические вещества. Информацию можно также оставить анонимно на официальном сайте Управления полиции АТО Гагаузия www.upatogagauzia.md в разделе «Электронный ящик доверия».