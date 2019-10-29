Коноплю и марихуану на 100 000 леев изъяли при обыске столичные полицейские (ВИДЕО)

Коноплю и марихуану на 100 000 леев изъяли при обыске столичные полицейские (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Рышкановка в течение недели вели наблюдение за незаконными действиями жителя столицы, подозреваемого в торговле наркотиками.

В ходе обысков в доме мужчины был обнаружен пакет с наркотическим веществом растительного происхождения (марихуана) и 120 веток конопли. Предполагаемая прибыль оценивается в 100 000 леев.

Всё найденное было изъято и отправлено на экспертизу. Стоит отметить, что мужчина был ранее судим за аналогичные преступления и кражи. За незаконный оборот наркотиков или их аналогов ему грозит лишение свободы на срок от 1 до 6 лет.

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