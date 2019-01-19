Конкурс новогодних видеопоздравлений: Выбираем победителя!

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Прием новогодних видео-поздравлений завершен. Начиная с сегодняшнего дня, на нашем сайте стартует голосование за лучший ролик.

Голосование продлится до 24.00 24 января. Победитель будет объявлен 25 января.

Напомним, разыгрываются следующие призы:

1 место – смартфон XIAOMI REDMI NOTE 6; 2 место – электронная книга Kindle E-reader Paperwhite; 3 место – фитнес-браслет XIAOMI MI BAND 3.

Обладатель первого места будет определен голосованием на сайте. Второе и третье места будут присвоены по результатам голосования жюри.

Желаем всем удачи!

Представляем вам участников конкурса: Ольга Димитрогло

Ксения Рая и Татьяна Камбур

Надя Пижевская

Анастасия Короткова и Даник, “Школа шахмат”

Александр Мельничук

Динарий Кожокару

Эдуард

Александр Караиван Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser. Анастасия Короткова и Даник, “Школа шахмат” 50%, 2 голоса 2 голоса 50% 2 голоса - 50% из всех голосов

Динарий Кожокару 25%, 1 голос 1 голос 25% 1 голос - 25% из всех голосов

Александр Караиван 25%, 1 голос 1 голос 25% 1 голос - 25% из всех голосов

Эдуард 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Александр Мельничук 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Надя Пижевская 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Ольга Димитрогло 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов

Ксения Рая и Татьяна Камбур 0%, 0 голосов 0 голосов 0 голосов - 0% из всех голосов Всего голосов: 4 × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Ольга Димитрогло

Ксения Рая и Татьяна Камбур

Надя Пижевская

Анастасия Короткова и Даник, “Школа шахмат”

Александр Мельничук

Динарий Кожокару

Эдуард

Александр Караиван × Вы или с вашего IP уже голосовали. Вы или с вашего IP уже голосовали. Результаты