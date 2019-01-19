Конкурс новогодних видеопоздравлений: Выбираем победителя!

Конкурс новогодних видеопоздравлений: Выбираем победителя!

Прием новогодних видео-поздравлений завершен. Начиная с сегодняшнего дня, на нашем сайте стартует голосование за лучший ролик. 

Голосование продлится до 24.00 24 января. Победитель будет объявлен 25 января.

Напомним, разыгрываются следующие призы:

1 место – смартфон XIAOMI REDMI NOTE 6;

2 место – электронная книга Kindle E-reader Paperwhite;

3 место – фитнес-браслет XIAOMI MI BAND 3.

Обладатель первого места будет определен голосованием на сайте. Второе и третье места будут присвоены по результатам голосования жюри. 

Желаем всем удачи!

Представляем вам участников конкурса:
Результаты

 

 

 

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