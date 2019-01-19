Конкурс новогодних видеопоздравлений: Выбираем победителя!
Прием новогодних видео-поздравлений завершен. Начиная с сегодняшнего дня, на нашем сайте стартует голосование за лучший ролик.
Голосование продлится до 24.00 24 января. Победитель будет объявлен 25 января.
Напомним, разыгрываются следующие призы:
1 место – смартфон XIAOMI REDMI NOTE 6;
2 место – электронная книга Kindle E-reader Paperwhite;
3 место – фитнес-браслет XIAOMI MI BAND 3.
Обладатель первого места будет определен голосованием на сайте. Второе и третье места будут присвоены по результатам голосования жюри.
Желаем всем удачи!
Представляем вам участников конкурса:
Анастасия Короткова и Даник, “Школа шахмат” 50%, 2 голоса
2 голоса 50%
2 голоса - 50% из всех голосов
Динарий Кожокару 25%, 1 голос
1 голос 25%
1 голос - 25% из всех голосов
Александр Караиван 25%, 1 голос
1 голос 25%
1 голос - 25% из всех голосов
Эдуард 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Александр Мельничук 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Надя Пижевская 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Ольга Димитрогло 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Ксения Рая и Татьяна Камбур 0%, 0 голосов
0 голосов
0 голосов - 0% из всех голосов
Всего голосов: 4
19.01.2019 - 25.01.2019
×
Вы или с вашего IP уже голосовали.