Конкурс новогодних видеопоздравлений: “С Новым годом!” из Гагаузии (ВИДЕО)

Конкурс новогодних видеопоздравлений: “С Новым годом!” из Гагаузии (ВИДЕО)

Конкурс новогодних видеопоздравлений, объявленный ранее общественной организацией «ЗАРЯ», – в разгаре. Сегодня мы публикуем первое видео, присланное Ольгой Димитрогло и Александром Караиваном из Гагаузии. 

На ролике молодые люди поздравляют всех жителей Молдовы с наступающими праздниками на двух языках – молдавском и русском.

Конкурс видеопоздравлений продолжается. Мы ждем ваши ролики с пожеланиями хотя бы на двух языках, которые используются в Молдове, на почту: zarya.moldova@gmail.com.

Авторы лучших видеопоздравлений получат:

1 место – смартфон XIAOMI REDMI NOTE 6;

2 место – электронную книгу Kindle E-reader Paperwhite;

3 место – фитнес-браслет XIAOMI MI BAND 3.

Подробнее об условиях можно узнать здесь.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md