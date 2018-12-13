Конкурс новогодних видеопоздравлений: “С Новым годом!” из Гагаузии (ВИДЕО)

Конкурс новогодних видеопоздравлений, объявленный ранее общественной организацией «ЗАРЯ», – в разгаре. Сегодня мы публикуем первое видео, присланное Ольгой Димитрогло и Александром Караиваном из Гагаузии.
На ролике молодые люди поздравляют всех жителей Молдовы с наступающими праздниками на двух языках – молдавском и русском.
Конкурс видеопоздравлений продолжается. Мы ждем ваши ролики с пожеланиями хотя бы на двух языках, которые используются в Молдове, на почту: zarya.moldova@gmail.com.
Авторы лучших видеопоздравлений получат:
1 место – смартфон XIAOMI REDMI NOTE 6;
2 место – электронную книгу Kindle E-reader Paperwhite;
3 место – фитнес-браслет XIAOMI MI BAND 3.
Подробнее об условиях можно узнать здесь.
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