Конкурс новогодних видеопоздравлений: Объявляем победителя!

0

Конкурс новогодних видеопоздравлений подошел к концу. Посетители сайта aif.md определили победителя конкурса, а компетентное жюри в составе представителей организации “Заря” и Россотрудничества в Молдове – обладателей второго и третьего мест.

Безоговорочным фаворитом зрительского голосования стал Динарий Кожокару. Он получает главный приз – смартфон XIAOMI REDMI NOTE 6.

Второе место жюри отдали Ксении Рая и Татьяне Камбур. Они станут счастливыми обладательницами электронной книги Kindle E-reader Paperwhite.

Третье место было присвоено Эдуарду, а также Ольге Димитрогло и Александру Караивану. Они получают фитнес-браслеты XIAOMI MI BAND 3.

Поздравляем победителей! Представители жюри свяжутся с участниками для предоставления деталей о получении призов.

Посмотреть ролики всех участников конкурса можно здесь.