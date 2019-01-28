Конкурс новогодних видеопоздравлений: Объявляем победителя!

Конкурс новогодних видеопоздравлений: Объявляем победителя!

Конкурс новогодних видеопоздравлений подошел к концу. Посетители сайта aif.md определили победителя конкурса, а компетентное жюри в составе представителей организации “Заря” и Россотрудничества в Молдове – обладателей второго и третьего мест. 

Безоговорочным фаворитом зрительского голосования стал Динарий Кожокару. Он получает главный приз – смартфон XIAOMI REDMI NOTE 6.

Второе место жюри отдали Ксении Рая и Татьяне Камбур. Они станут счастливыми обладательницами электронной книги Kindle E-reader Paperwhite.

Третье место было присвоено Эдуарду, а также Ольге Димитрогло и Александру Караивану. Они получают фитнес-браслеты XIAOMI MI BAND 3.

Поздравляем победителей! Представители жюри свяжутся с участниками для предоставления деталей о получении призов.

Посмотреть ролики всех участников конкурса можно здесь.

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