Конкурс на замещение должности генпрокурора начнется до конца текущей недели

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До конца этой недели Министерство юстиции объявит конкурс на замещение должности генерального прокурора Республики Молдова. Об этом сообщила сегодня глава Минюста Олеся Стамате.

Чиновник заявила, что Минюст инициировал и осуществил ряд действий, направленных на повышение ответственности субъектов сферы правосудия. Так, был разработан и вынесен на открытые консультации проект по реформированию Высшей судебной палаты (ВСП) и органов прокуратуры. Документ предусматривает сокращение числа судей ВСП, изменение ее полномочий, а также внешнюю оценку независимой комиссией всех судей ВСП, судей на ключевых постах в других инстанциях, прокуроров по борьбе с коррупцией, главных прокуроров и заместителей главных прокуроров из структур прокуратуры, пишет moldpres.md.

Другой проект, разработанный за 100 дней деятельности нового правительства, направлен на изменение Конституции. Он предполагает отмену первоначального пятилетнего срока для назначения судей, унификацию процедуры их назначения и замену общего иммунитета судей на должностную. Должностной иммунитет будет защищать судью только в отношении действий, совершенных при исполнении, а не вне этого.

– Очень важно признать, что систему, которая была доведена до критического состояния, нельзя перезагрузить за месяц-два-три, но мы делаем все возможное, чтобы граждане как можно быстрее почувствовали изменения, – сказала министр юстиции.