Конкурс на замещение должностей судей КС решили продлить

Конкурс на замещение должностей судей КС решили продлить

Высший совет магистратуры решил продлить срок подачи документов на конкурс на замещение вакантных должностей судей Конституционного суда. Все заинтересованные лица могут подать документы до 23 июля включительно. 

Соответствующее решение было принято сегодня. Также сегодня ВСМ решил установить дополнительные критерии для отбора потенциальных судей.

Документы кандидатов будут рассмотрены членами ВСМ 30 июля, когда пройдет специальное заседание по назначению двух судей Конституционного суда, пишет tv8.md.

 

 

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