Конкретная помощь людям с ограниченными возможностями: что удалось реализовать социалистам

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Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева обещала всячески поддерживать живущих в муниципии людей с ограниченными возможностями. ПСРМ выступила с конкретными инициативами в этом направлении, многие из которых удалось реализовать.

В частности, в Кишиневе впервые было установлено 12 специальных лифтов в территориальных центрах здоровья, в том числе два лифта-подъемника. На улицах столицы появились 28 «звуковых» светофоров, еще 60 будут оборудованы в ближайшее время.

Люди с нарушениями зрения были бесплатно обеспечены медицинскими и немедицинскими приборами, а 1128 воспользовались услугой бесплатного глазного протезирования. Также световыми звонками были бесплатно оснащены 600 квартир людей с нарушением слуха.

Помимо этого, впервые за 20 лет, стараниями социалистов были отремонтированы пешеходные переходы и подъездная дорога по периметру улиц Пьетрарилор, Хынчешть, Друмул Виилор, где компактно проживают люди с нарушениями зрения.

Что еще удалось реализовать социалистам в муниципии Кишинев, можно увидеть здесь.