Коньяк на 20 тысяч леев вёз на продажу в Фалешты 19-летний тираспольчанин (ФОТО)

Юный житель Тирасполя был задержан полицией в то время, как перевозил крупную партию алкогольной продукции без документов о происхождении.

Как сообщила пресс-служба полиции, получив оперативную информацию, органы правопорядка остановили автомобиль марки Volkswagen Golf, который двигался по трассе R-14 Кишинёв – Сороки, в селе Продэнешть. В ходе контроля транспортного средства полицейские обнаружили 200 бутылок коньяка, стоимость которых составляет 20 000 леев. Алкогольная продукция должна была попасть на прилавки Фалештского района.

Молодой водитель не смог представить документы о происхождении товара. Он не имел при себе ни одного документа, сопровождающего алкогольную продукцию, но отметил, что напиток везёт из приднестровского региона.

Вся партия была изъята и направлена на экспертизу. Жителю Тирасполя грозит штраф в размере 4 500 леев. Полиция рекомендует всем жителям страны приобретать алкогольные напитки только в авторизованных местах.