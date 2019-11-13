Конгресс на колёсах

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О всемирной летучке зарубежной русской прессы

Русскоязычные СМИ активно работают во многих странах мира, в которых проживают как выходцы из Российской Федерации, так и русскоговорящие граждане республик бывшего СССР, когда-то эмигрировавшие на постоянное местожительство за рубеж. Раз в год издатели и главные редакторы русских зарубежных медиа съезжаются на Всемирный конгресс русской прессы, который уже два десятилетия подряд организует Всемирная ассоциация русской прессы (ВАРП).

Площадка для дискуссий

Встречаются участники конгресса каждый год в разных странах, представленных в ВАРП. В 2019 году площадкой для дискуссий стала Турция, где организаторами форума, помимо ВАРП, выступили с турецкой стороны – Всемирный совет журналистов и Ассоциация русской культуры г. Аланьи

при спонсорской поддержке мэрий городов Анкара, Кайсери, Конья, Аланьи и другие.

На XXI Всемирный конгресс в эту страну съехалось 160 участников из 51 страны мира, в том числе из Республики Молдова. Нашу страну, помимо «АиФ в Молдове», представляли «Экономическое обозрение» (Логос-пресс), «Московский комсомолец» и интернет-портал Enews.

«Старожилы» форума, среди которых есть и такие, что участвуют в работе ВАРП более 12 лет, говорят, что обычно на эти конгрессы съезжается гораздо больше участников, а в юбилейные годы их количество переваливает за тысячу человек. Несмотря на многочисленность делегатов, организаторам всегда удаётся создать им прекрасные условия для работы, отдыха и поездок в рамках подготовленной культурной программы. В этом довелось убедиться и мне, побывавшей на форуме подобного масштаба впервые.

Издатели и главные редакторы русских СМИ ежегодно встречаются для того, чтобы обсудить традиционные темы: освещение событий в России и за рубежом, реализацию права соотечественников за границей на доступ к информации и общению на русском языке, расширение связей по образовательному, культурному, информационному, творческому и профессиональному обменам. В Турции мы говорили о профессиональных вопросах деятельности СМИ, о роли русской прессы в жизни диаспор, о проблемах сохранения культурной многонациональной общности и языковой идентичности.

Сейчас можно говорить, что русская пресса стабильно развивается во всём мире. Укрепление связей между представителями русскоязычных медиа в разных странах трудно переоценить. Журналисты устанавливают тесные контакты с соотечественниками за рубежом. Нужно, чтобы они оставались первыми в предоставлении общественности правдивой и объективной информации о России.

По форуму и ранг

XXI Всемирный конгресс русской прессы не был похож на все предыдущие – он прошёл фактически в автобусном путешествии по Турции, где по ходу движения в городах Кайсери, Каппадокии, Конья участников встречали губернаторы и мэры, устраивали торжественные приёмы с речами, организовывали незабываемые экскурсии и дарили памятные подарки.

По замыслу принимающей стороны, журналисты со всего мира должны были не заседать в одном из конференц-залов многозвёздочной гостиницы турецкой столицы, а в промежутках между сессиями проехать по большей части этой замечательной страны, увидеть её достопримечательности, а потом, как это подчёркивал каждый из выступавших представителей власти, рассказать об этом читателям и заразить их желанием посетить эти незабываемые места. Поэтому открытие конгресса состоялось в Анкаре, а закрытие – в городе-курорте Аланья, который находится почти в тысяче километров от турецкой столицы.

К слову, для Турецкой Республики проведение такого форума на их территории имело огромное значение, учитывая укрепляющиеся в последние годы отношения между РФ и Турцией. Потому и лейтмотивом выступлений всех ответственных лиц были темы крепнущей дружбы, расширяющегося сотрудничества и перспективы развития отношений между этими двумя странами.

Значимость мероприятия для турок подтвердил и ранг представителя власти, пришедшего на открытие конгресса. Участников форума приветствовал вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай. По его словам, за последние 15 лет взаимоотношения между Россией и Турцией вышли на новый уровень, и в их стране придаётся немалое значение деятельности СМИ на иностранных языках, в том числе и на русском.

– В Анкаре уделяют много внимания распространению новостей на русском языке, – сказал вице-президент Турции Фуат Октай. – Любой мост, который будет проложен с Россией в медиапространстве, будет иметь исключительное значение для Турции.

Развенчивая мифы и стереотипы

Глава российского государства Владимир Путин направил в адрес участников конгресса приветствие, которое зачитал президент ВАРП, посол доброй воли ЮНЕСКО Виталий Игнатенко.

«Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал СМИ, вы вносите значимый вклад в формирование общего русскоязычного информационного пространства, обеспечиваете правдивое, объективное освещение важных международных событий, противостоите распространению пропагандистских мифов и навязыванию ложных стереотипных образов России. Важно, что ваша деятельность способствует упрочению позиций русского языка в мире, в том числе как средства межнационального общения, а также создаёт благоприятные условия для развития международного сотрудничества в гуманитарной сфере», – говорится в послании В. В. Путина.

И президент ВАРП Виталий Игнатенко отметил важность ежегодных встреч в рамках конгресса.

– Очень здорово, что каждый год мы собираемся большой семьёй для того, чтобы обсудить возникающие у нас вопросы, поделиться проблемами и обменяться опытом, – сказал В. Игнатенко. – За 21 год существования нашей ассоциации были разные технологические, политические, культурные и страновые вызовы. Сейчас можно говорить, что русская пресса стабильно развивается во всём мире. Укрепление связей между представителями русскоязычных медиа в разных странах трудно переоценить. Журналисты устанавливают тесные контакты с соотечественниками за рубежом. Нужно чтобы они оставались первыми в предоставлении общественности правдивой и объективной информации о России.

Виталий Игнатенко напомнил, что сегодня русскоязычная пресса присутствует более чем в восьмидесяти странах мира, а проводимый ежегодно конгресс он назвал всемирной летучкой.

Не обошлось на форуме и без шуток. Учитывая, что XXI конгресс прошёл на колёсах, за что и получил соответствующее название, президент ВАРП сказал, что для полного набора средств передвижения одну из последующих встреч глав русских зарубежных СМИ следовало бы провести в воздухе, организовав так называемый конгресс в самолётах.

В ТЕМУ

Газеты уходят в интернет

В личных беседах с коллегами из разных стран выяснилось, что не только в Молдове, но и в других странах печатным изданиям с каждым годом всё сложнее удерживаться на плаву. Ряд владельцев газет, с которыми побеседовал главный редактор «АиФ в Молдове», посетовали, что по разным причинам отказываются от печатной версии и переходят в интернет. Так, Нина Яковлева, главный редактор русской газеты «Слово», издававшейся в Португалии, сказала, что вынуждена была полностью уйти в интернет из-за самого главного конкурента печатной продукции – смартфона. Теперь люди не расстаются с гаджетами и с их помощью все новости читают в интернете.

Главный редактор «АиФ в Беларуси» Игорь Соколов приятно удивил, рассказав об успешном росте тиражей и распространении выпускаемого на территории их страны еженедельника. По его словам, им удалось поднять тираж до 100 тыс. экземпляров, а доходы от рекламы растут и помогают окупать расходы на издание газеты. Коллега даже готов поделиться с нами накопленными знаниями в этой области.

МНЕНИЕ

Эффект присутствия

Залина Цховребова, главный редактор МИА «Южная Осетия»:

– Мы живём в едином информационном пространстве, и конгресс ВАРП – подтверждение этому. О происходящих в мире событиях мы узнаём из интернета и из других коммуникативных средств, но человеческий фактор пока никто не отменял. Нет ничего важнее прямого личного общения с коллегами. Конгресс ВАРП – это возможность рассказать о своей жизни и творчестве коллегам: как и чем мы живём, в какую сторону развиваемся, узнать о современных тенденциях, о способах выживания русскоязычных газет и, наконец, просто узнать о жизни русскоязычных людей за рубежом. Благодаря таким контактам мы имеем возможность донести объективную информацию до других стран, рассказывать о реальных достижениях нашего государства.

КСТАТИ

I Всемирный конгресс русской прессы состоялся в июне 1999 года в Москве и в Сочи под лозунгом «Думаем по-разному, говорим одинаково». С инициативой его проведения выступило агентство ИТАР-ТАСС. Итогом форума стало решение его участников объединиться в свободную организацию – Всемирную ассоциацию русской прессы.

Любовь Чегаровская