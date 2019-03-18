Конфликт в Казаклии: полицейским помешали преследовать автонарушителя

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14 марта в Чадыр-Лунге во время проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения и охраны общественной безопасности, сотрудниками ИП Чадыр-Лунга за нарушение ПДД был подан сигнал об остановке водителю автомобиля Volkswagen Golf. Водитель данной машины проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и скрылся от работников полиции.

В результате преследования по ул.Фрунзе с. Казаклия неизвестная женщина, пытаясь помешать преследованию, перегородила дорогу служебному автотранспорту, пишет upatogagauzia.md. Сотрудники полиции установили личность этой женщины: ею оказалась родственница нарушителя, жительница с. Казаклия 1990 г. р.

В ходе разбирательства по данному происшествию к сотрудникам полиции подошла группа из четырех мужчин, которые стали оскорблять и толкать представителей закона. 33-летний молодой человек ударил по лицу одного из работников полиции.

15 марта по данному факту было начато уголовное преследование за угрозы или насилие в отношении должностного лица. Совершившие данное противоправное деяние были идентифицированы и задержаны на 72 часа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.