Конфликт соседей по лестничной площадке в Бендерах привёл к уголовщине

Во время разборок с соседом женщина принялась угрожать ему расправой, вытащив при этом нож.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл в Бендерах на лестничной площадке по улице Кишинёвской возле квартиры 23-летнего молодого человека. Соседка юноши пришла к нему выяснить отношения, в результате чего между ними возник конфликт.

Словесной перепалкой дело не обошлось, и 44-летняя женщина налетела на парня с кулаками, угрожала ему убийством и попыталась ударить ножом. Спустя какое-то время молодому человеку удалось вызвать милицию. На место происшествия прибыли правоохранительные органы, которые впоследствии арестовали бушующую соседку.

Согласно медицинскому заключению, пострадавшему были нанесены телесные повреждения в виде поверхностных царапин левого предплечья. По факту угрозы убийством рассматривается возбуждение уголовного дела.