Конфликт с соседом закончился для жителя Вулканешт в больнице

Конфликт с соседом закончился для жителя Вулканешт в больнице

Шокирующий случай произошёл в минувшие выходные в Вулканештах. Ранее судимый житель города проник во двор к своему соседу, 67-летнему мужчине, и избил его черенком от лопаты.

Врачей и полицию на место происшествия вызвала супруга пострадавшего мужчины, пишет gagauzinfo.md. На данный момент он находится в реанимации Вулканештской районной больницы.

Причиной конфликта между сторонами послужила развязанная дворовая собака. Агрессор задержан, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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