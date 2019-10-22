Конфликт с соседом закончился для жителя Вулканешт больницей

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Шокирующий случай произошёл в минувшие выходные в Вулканештах. Ранее судимый житель города проник во двор к своему соседу, 67-летнему мужчине, и избил его черенком от лопаты.

Врачей и полицию на место происшествия вызвала супруга пострадавшего мужчины, пишет gagauzinfo.md. На данный момент пострадавший находится в реанимации Вуланештской районной больницы.

Причиной конфликта между сторонами послужила развязанная дворовая собака. Агрессор задержан, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.