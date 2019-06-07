Конфликт с подвыпившим сожителем обернулся для жительницы Приднестровья госпитализацией

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34-летняя жительница села Малаешты Григориопольского района обратилась к участковому спустя несколько дней после инцидента, который произошёл между ней и сожителем. Конфликты случались и ранее, однако на этот раз пострадавшая решила не оставлять обидчика безнаказанным.

Как пишет mvdpmr.org, в конце мая 30-летний мужчина вернулся домой после полуторамесячного отсутствия. Будучи под воздействием алкоголя, он спровоцировал конфликт на бытовой почве. От словесных оскорблений и претензий перешёл к рукоприкладству, затем затолкал сожительницу в подвальное помещение и закрыл её там. Спустя полчаса решил продолжить разборки. Освободив узницу, тиран стал угрожать ей физической расправой ножом и топором. Когда агрессор заснул, потерпевшая сбежала к родственникам.

Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей носа, ушибленную рану кисти. На данный момент женщина проживает с матерью.

Правоохранители инициировали разбирательство по факту умышленного причинения вреда здоровью.