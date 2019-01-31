Конфликт после спиртного закончился для тираспольчанина больницей

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29 января в республиканскую клиническую больницу в Тирасполе поступил 37-летний житель столицы. Врачи диагностировали у мужчины сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму, перелом носа, ушибы и ссадины лица.

В ходе разбирательства удалось установить, что телесные повреждения мужчине причинил его знакомый – 26-летний ранее судимый тираспольчанин. Конфликт между ними возник после распития спиртных напитков. После словесной перепалки в ход пошли кулаки и лом. Избитый мужчина вернулся домой, а его родственники вызвали врачей, пишет mvdpmr.org.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.