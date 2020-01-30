Конфликт под воздействием алкоголя довёл рыбничанку до больницы

Конфликт под воздействием алкоголя довёл рыбничанку до больницы

Скорая помощь доставила в больницу рыбничанку с ножевым ранением. О пациентке врачи сообщили в милицию.

В ходе разбирательства выяснилось, что травму потерпевшей нанесла дочь. После совместного распития спиртного между родственниками возник конфликт. 36-летняя женщина ударила мать ножом в спину. Осознав, что произошло, она вызвала врачей, пишет mvdpmr.org.

Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение и прооперировали. Врачи оценивают состояние 57-летней пациентки как тяжёлое, но стабильное.

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится проверка.

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