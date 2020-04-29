Конфликт “под градусом” завершился трагедией: жительница Тараклии погибла от отравления алкоголем

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27 апреля один из жителей села Мусаит Тараклийского района обнаружил у себя во дворе труп знакомой. Мужчина вызвал полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что 26 апреля между двумя изрядно выпившими женщинами разгорелся конфликт на почве ревности. Женщины начали драться. Внезапно одна из них потеряла сознание и вскоре скончалась, пишет gagauzinfo.md.

Судмедэксперт пришёл к выводу, что смерть наступила в результате отравления алкоголем. Инспекторат полиции Тараклии проводит расследование.

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