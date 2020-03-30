Конфликт на почве ревности закончился убийством

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В районную больницу Григориопольского района доставили 34-летнего мужчину с проникающим ранением брюшной полости. У него также были диагностированы сотрясение и черепно-мозговая травма.

В ходе дознания было установлено, что инцидент произошел на территории фермерского хозяйства, где работал потерпевший. Ранним утром на ферму пришёл 38-летний сельчанин. На фоне ревности между мужчинами возник конфликт, переросший в драку.

В ходе потасовки один из мужчин нанёс другому удар металлической пикой. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью: пациент скончался на операционном столе, пишет mvdpmr.org.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Ревнивцу грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

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