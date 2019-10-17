Конфликт между двумя тираспольчанами закончился кроваво: в ход пошёл топор

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С заявлением в милицию обратился 45-летний тираспольчанин. На охраняемой территории одного из строительных управлений он и ещё один местный житель арендовали боксы для хранения имущества.

Соседские отношения не сложились: между мужчинами неоднократно возникали ссоры. Очередной конфликт закончился физическим насилием с применением подручных средств. Заявитель обвинил 54-летнего мужчину в краже. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Доказывая свою правоту, оскорблённый гражданин схватил топор и нанёс удар обидчику по ноге, передаёт mvdpmr.org.

Врачи диагностировали у потерпевшего рубленую рану голени, ушибленные ссадины. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.