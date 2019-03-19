Конфликт из-за семейного бизнеса завершился для бендерчанина разбитым авто

Конфликт из-за семейного бизнеса завершился для бендерчанина разбитым авто

3 жителя Бендер не поделили оконный бизнес. Братья 10 лет работали семейным подрядом. На одного из них официально была оформлена фирма по изготовлению пластиковых конструкций. Два других работали установщиками. В один из дней “директор” вызвал своих подчинённых и сообщил, что в их услугах больше не нуждается.

Разразился скандал. Один из братьев в порыве злости куском бетона разбил лобовое стекло автомобиля Mercedes руководителя семейного бизнеса. Другой повредил на этом же авто зеркало и водительскую дверь, пишет mvdpmr.org.

Директор фирмы в ответ умышленно совершил столкновение с BMW старшего брата. В ссоре родственников предстоит разобраться сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

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