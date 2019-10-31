Конфликт интересов: директор гимназии в Кагуле назначил дочь своим заместителем

Конфликт интересов: директор гимназии в Кагуле назначил дочь своим заместителем

Директор гимназии в Кагульском районе назначил дочь своим заместителем. Более того, его зять тоже работал в этом учебном заведении.

Инспекторами было установлено, что директор гимназии нарушил правовой режим конфликта интересов, когда назначил дочь своим заместителем, не обозначив это в декларации. Он не разрешил эту проблему и допустил конфликт интересов через подписание документов относительно родственников, передаёт publika.md.

В связи с этим директору гимназии грозит увольнение и лишение права занимать определённые должности на 3 года.

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