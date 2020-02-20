“Конфисковать всё имущество в пользу государства!”. Президент считает, что судей, по вине которых Молдова проигрывает дела в ЕСПЧ, нужно жестко наказывать (ВИДЕО)

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Судьи, по вине которых Молдова проигрывает дела в Европейском суде по правам человека и вынуждена платить баснословные суммы из бюджета, должны нести за это личную ответственность. Так считает президент Игорь Додон.

Заявление прозвучало в контексте вынесенного накануне вердикта ЕСПЧ, согласно которому Молдова вынуждена выплатить 70 миллионов леев за проигранное в Суде дело.

– Нужно выяснить, какие судьи приняли данное решение, и конфисковать у них всё имущество в пользу государства. Выплату этих 70 миллионов нужно возложить на их плечи. Нужно создать такой механизм, – сказал он.

Напомним, ранее премьер распорядился сократить финансирование судебной системы в 2020 году на сумму, равную той, которую Молдова проиграла в ЕСПЧ.