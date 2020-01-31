Конец спекуляциям: сколько денег президент потратил на командировки, и что от этого получила страна (ВИДЕО)

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Одна из наиболее частных линий атак на президента – его заграничные поездки. Критики осознанно нагнетают обстановку, обвиняя главу государства в тратах на командировки. Игорь Додон не только детально ответил на эти обвинения в свой адрес, но и представил конкретные цифры.

Глава государства уверен: всё, что делает он сам, либо премьер или любой из министров, должно приносить пользу народу. Иначе – в отставку. А потому каждый зарубежный визит должен быть эффективным, отмечает он. В данной связи, чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции по этому поводу, Игорь Додон сделал расчет по каждому году своего мандата.

– Давайте посмотрим расходы администрации президента за три года. Личные расходы командировки президента в 2019 году: 162 тысячи леев на командировочные и размещение, 65 тысяч – транспорт. Суммарно в 2018, в 2019 и далее – 700 тысяч леев. В прессе была эта информация. Это расходы на президента. Расходы всего ведомства – так как советники ездят отдельно – тоже указаны. Как я уже говорил в прошлом выпуске, в 2017 году полтора миллиона леев было заложено на полеты президента чартерными рейсами. Я не летел, деньги вернулись в бюджет. В 2018 – два миллиона, в 2019 – ещё два миллиона. Всего 5,5 млн, которые не использовали и вернули государству. Повторю – всего 700 тысяч леев за три года. То есть, в среднем 200-250 тысяч леев тратил президент страны на командировки, – перечислил он.

Рассказал президент не только о расходах, но и о том, что получило государство в результате его визитов. Цифры впечатляют.

– В 2017 году в денежном выражении получено 3,38 млн. Это сельхозтехника, полученная от Беларуси и направленная в районы. Возобновление экспорта в Россию, и здесь точно подсчитано, что получили наши компании. В 2018 году общие расходы составили два миллиона: 200 тысяч на президента и около 1,8 млн потратила на поездки вся администрация. А получило государство 210 млн леев. Откуда эта сумма: 9 млн евро дал только Эрдоган на ремонт президентского дворца. Это 180 млн, которые должны были потратить из госбюджета. В 2019 только на беспошлинном экспорте жители Молдовы сэкономили 300 млн леев. Президент потратил на поездки 200 тысяч леев, а производители выиграли, то есть не выплатили, не потратили 300 млн леев, – отметил он.

Таким образом, за три года лично Игорь Додон потратил всего 700 тысяч леев на заграничные поездки, а если говорить обо всей команде президента, сумма трат составила 5 млн леев. Однако в результате этих командировок в страну было привлечено более половины миллиарда леев. Для сравнения, согласно официальным данным, Николае Тимофти потратил за время своего мандата на командировки 9,1 миллионов леев, а в 2005-2009 годах тогдашний президент Владимир Воронин – 15,2 миллионов.