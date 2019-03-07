Конец недели порадует тёплой и солнечной погодой

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Тёплую погоду обещают синоптики в ближайшие дни, особенно в пятницу, 8 марта, когда отмечается Международный женский день. На выходных погода обещает быть солнечной.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, завтра ожидается жаркая погода. Столбики термометров будут показывать до +20 °C днём и до +4-8 °C ночью.

В субботу и воскресенье сохранится тёплая погода, однако в северных и южных районах страны ожидаются кратковременные дожди. С понедельника немного похолодает, дожди пройдут уже по всей территории страны, передаёт moldpres.md.