Конец недели обещает быть дождливым и прохладным

Конец недели обещает быть дождливым и прохладным

В ближайшие дни в Молдове существенно похолодает. По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, температура опустится на несколько градусов, а в пятницу, 4 октября, ожидается дождь.

Как передаёт moldpres.md, похолодание вызвано циклоном, который принесёт холодную воздушную массу с севера континента. Так, следующей ночью ожидается температура до +12 градусов. Она будет продолжать падать, поэтому метеорологи не исключают, что 8 и 9 октября могут быть зафиксированы даже заморозки до -2 градусов, особенно на севере и в центре страны.

В дневные часы температура составит до +14 градусов на севере Молдовы. В центре и на юге будет теплее на 1-2 градуса. Немного потеплеет лишь к 9-10 октября.

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