Концепцией развития системы парковок в Кишиневе займется рабочая группа

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Муниципальный совет Кишинева создал рабочую группу по разработке концепции платных паркингов и парковочных мест в столице.

Генеральный примар Ион Чебан отметил, что Кишиневу нужно много парковочных мест, и для решения этой проблемы и развития инфраструктуры города необходим комплекс мер.

– Так, рабочая группа обеспечит: – разработку концепции платных паркингов и парковочных мест; – организацию публичных консультаций по концепции платных паркингов и парковочных мест; – разработку проекта решения об утверждении концепции платных паркингов и парковочных мест до 31 августа 2020 года; – разработку предложений по созданию/модификации нормативной базы в области платных паркингов и парковочных мест. Мы сможем сделать много хорошего для столицы, – заключил Чебан.

Стоит отметить, что ранее проект концепции развития системы парковок в Кишиневе был выложен на сайт примарии для общественных консультаций.

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