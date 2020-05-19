Концепцией развития системы парковок в Кишиневе займется рабочая группа

Муниципальный совет Кишинева создал рабочую группу по разработке концепции платных паркингов и парковочных мест в столице.
Генеральный примар Ион Чебан отметил, что Кишиневу нужно много парковочных мест, и для решения этой проблемы и развития инфраструктуры города необходим комплекс мер.
– Так, рабочая группа обеспечит:
– разработку концепции платных паркингов и парковочных мест;
– организацию публичных консультаций по концепции платных паркингов и парковочных мест;
– разработку проекта решения об утверждении концепции платных паркингов и парковочных мест до 31 августа 2020 года;
– разработку предложений по созданию/модификации нормативной базы в области платных паркингов и парковочных мест.
Мы сможем сделать много хорошего для столицы, – заключил Чебан.
Стоит отметить, что ранее проект концепции развития системы парковок в Кишиневе был выложен на сайт примарии для общественных консультаций.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.